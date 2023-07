Nathalie Volk & Frank Otto: Enthüllungsbuch! Jetzt packt sie ALLES aus

Nathalie Volk sorgte in den letzten Jahren für zahlreiche Schlagzeilen. Nach ihrer "GNTM"-Teilnahme schoss sie immer wieder gegen die Show und Modelmama Heidi Klum und verliebte sie sich in den 39 Jahre älteren Multi-Millionär Frank Otto. Es folgte die Trennung, eine kurze Liaison mit einem "Hells Angels"-Rocker und das Liebescomeback mit Frank. Jetzt will sie die ganze Wahrheit erzählen...