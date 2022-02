Frank Pesce: Der "Top Gun"-Star ist tot

Der Schauspieler war "für sein großes Lächeln, seine großen Geschichten und seine noch größere Persönlichkeit bekannt", wie "Dealine" schreibt. In den 70er Jahren startete er seine Karriere. In Produktionen wie „Top Gun“ oder „Beverly Hills Cop“ hatte er seine größten Rollen und wurde dadurch weltweit bekannt. Zudem war er auch in vielen kleineren Rollen zu sehen und wirkte auch in Serien mit - dazu zählen beispielsweise „Knight Rider“, „Miami Vice“ und „Wer ist der Boss?".