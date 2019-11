Frank Thelen: Böse Attacke gegen Carsten Maschmeyer!

Schluss, aus - vorbei! Frank Thelen verlässt nach sechs Jahren überraschend die "Höhle der Löwen". "Ja, es stimmt, ich mache Schluss. Aber ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht", erklärte er im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

In einem emotionalen Beitrag auf der Plattform "Linkedin" nimmt Frank jetzt Abschied. "Nach 6 unglaublichen Jahren, in denen ich so viel erleben und lernen durfte, zieht es mich zurück an die Werkbank. Ich will mich, auch wenn unsere Food Family ein wichtiger Teil unseres Portfolios und meiner täglichen Arbeit bleibt, zukünftig auf Technologien konzentrieren. Ich möchte mehr Zeit für Produktentwicklung mit unseren Teams haben und neue Technologie-Gründer treffen", erklärt er.

Streit zwischen Frank Thelen und Carsten Maschmeyer?

Trotzdem blick er auf die Zeit positiv zurück. Besonders und sind ihm ans Herz gewachsen. Doch über Kollege verliert kein gutes Wort. "Einzelne Löwen versuchten es sogar mit eigenen Shows, wie Carsten Maschmeyer mit Startup! oder Jochen Schweizer mit 'Der Traumjob'. Beide Formate scheiterten und wurden nicht mal komplett ausgestrahlt", ätzt er. Autsch!

Herrscht zwischen Frank und Carsten etwa Streit? Möglich. Denn auch in seinen abschließenden Dankesworten erwähnt er nur Judith und Ralf namentlich. Die anderen Kollegen, darunter auch Carsten, werden nur als "Co-Löwen" bezeichnet. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist? Das wissen sie wohl nur selbst...

