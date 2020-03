Franz Beckenbauer: Bittere Tränen um die einstige Fußball-Legende!

Wie viel muss noch ertragen? Nachdem der "Kaiser" mit enormen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, muss er sich nun auch noch Gedanken um seinen besten Freund machen...

Franz Beckenbauer: Neue OP! Seine Familie ist jetzt bei ihm

Die einstige Fußball-Legene ist am Ende

Franz Beckenbauer ist in Sorge um seinen besten Freund Pelé! "Mein Vater ist sehr gebrechlich, und das lässt ihn in eine Art Depression verfallen", erzählt sein Sohn Edinho, ältestes von sieben Pelé-Kindern, laut "Neue Post". Er ergänzt: "Man muss sich vorstellen: Er war der König und immer eine so beeindruckende Person, und jetzt kann er nicht mehr normal gehen. Daher hat er sich sehr zurückgezogen, es beschämt ihn." Die Sorgen um den dreifachen Weltmeister sind groß. Nicht nur in seiner Heimat Brasilien, bei seiner Ehefrau Marcia und seinen Kindern. Auch Freunde sorgen sich. Wie Franz Beckenbauer. Pelé und der "Kaiser" kennen sich schon mehr als ihr halbes Leben. Seit sie gemeinsam für den amerikanischen Fußballklub Cosmos New York auf dem Rasen standen. "Er ist mein deutscher Bruder", schwärmte Pelé stets von dem innigen Band, das die beiden -Legenden von Anfang an einte.

Franz Beckenbauer ist fassungslos

Ihn heute so gebrechlich zu wissen, so krank – dieser Abschied bricht Franz BEckenbauer das Herz. Dabei hatte sein Freund viele Jahre lang tapfer gegen all seine Gebrechen gekämpft. Vor allem die Hüfte macht seit Jahren Probleme. Auch die Wirbelsäule und die Knie. Im vergangenen Jahr wurde Pelé dann auch noch nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. "Ich werde 80 Jahre alt. Ich habe einige gute und einige weniger gute Tage", spielte das Fußballgenie seine körperliche Verfassung herunter. "Das ist doch ganz normal für Leute meines Alters." Doch seit er nach seiner letzten Hüftoperation auf eine Gehhilfe angewiesen ist, schwinden die Lebensgeister. Der große Pelé kämpft nicht mehr. Er wartet auf das Ende.

