Franz Beckenbauer: Sein letzter Wunsch wird wahr!

Auch Joel Beckenbauer war voller Sorge. Sein Vater ist der wichtigste Mann in seinem Leben. Ihm neue Hoffnung zu schenken – das ist sein Ziel! Und so scheint es, als hätten er und seine Freundin Jessica einen Plan geschmiedet. „Irgendwann werden wir heiraten“, sagt Joel jetzt in einem Interview. Und schwärmt: „Jessica und ich ergänzen uns. Während sie zum Beispiel sehr ordentlich ist, lasse ich doch gern mal was rumliegen. Dafür behalte ich in brenzligen Situationen den kühlen Kopf. Wenn es passt, dann passt es.“ Die Hochzeit wird angeblich schon geplant. Und danach: ein Baby! Das wäre es doch – wenn es mit einer Schwangerschaft klappen würde. Noch ein Enkelchen für den Kaiser. Es wäre sein sechstes.

„Die Familie ist mir jetzt heilig“, sagte Beckenbauer einmal. Früher hätte er kaum Zeit für seine Kinder, seine Enkel gehabt. Zu viele Termine, zu viele Ämter. Doch heute, mit 77 Jahren und ohne große Aufgaben, könnte er einfach nur Opa sein – und jede Sekunde genießen. Dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich zu warten!

