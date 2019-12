Franz Beckenbauer: Die Wahrheit über seine fünf Kinder!

Hinter liegen turbulente Zeiten. Fast zeitgleich mit den Korruptionsvorwürfen um die WM 2006 machte die Gesundheit dem “-Kaiser wiederholt einen Strich durch die Rechnung. Zwei schwere Operationen am Herzen und ein Augeninfarkt im Juli 2019 haben Beckenbauer viel Kraft gekostet. So äußerte er wehmütig: „Die Zeit wird ja immer knapper.“ Kein Wunder also, dass der 74-Jährige nun umso stärker seine Familie um sich vereint. Nach drei Ehen und einer Liaison ist Franz Beckenbauer mit insgesamt fünf Kindern und acht Enkelkindern gesegnet, doch leider musste der Fünffach-Vater in der Vergangenheit auch einen tragischen Verlust hinnehmen.

Franz Beckenbauer: Drei Söhne in den 60er Jahren

Noch vor der Volljährigkeit erblickte 1963 Franz Beckenbauers erster Sohn Thomas nach einer kurzen Liaison mit der Versicherungsangestellten Ingrid Grönke das Licht der Welt. Über seinen Erstgeborenen hat Beckenbauer mittlerweile verraten, dass dieser als Vermögensberater gemeinsam mit seiner Ehefrau Illona und den zwei Kindern in der benachbarten Schweiz lebt und arbeitet: „Mein Sohn ist Anlagenberater. Der berät mich aber nicht, weil bei null Ahnung Beratung nicht möglich ist. Aber der hat Geld von mir angelegt – hoffentlich gut.“

Franz Beckenbauer: Er hat schon sein Testament gemacht

Nach der Eheschließung mit seiner ersten Frau Brigitte Wittmann folgen noch in den 60er Jahren mit Michael (1966) und Stephan (1968) zwei weitere Söhne. Während Michael heute als Arzt in einer Psychiatrie arbeitet, ist Stephan als Fußballtrainer in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten.

Franz Beckenbauer & Ehefrau Heidi: Ihre Kinder Joel und Francesca

Nach zwei gescheiterten Ehen hat auch der „Fußball“-Kaiser heute endlich die Richtige getroffen. Bereits während seiner Ehe mit der DFB-Sekretärin Sybille Weimar begegnete Franz Beckenbauer Ende der 90er Jahre seiner 21 Jahre jüngeren Ehefrau. Nach der Geburt von Sohn Joel Maximilian (2000) und Tochter Francesca Antonie (2003) gaben sich Heidrun „Heidi“ Burmester und Franz Beckenbauer 2006 das Ja-Wort in der tirolischen Heimat.

Beim Kaiser Cup 2019 präsentierten sich Frank Beckenbauer und Ehefrau Heidi stolz an der Seite ihres jüngsten Sohnes Joel Foto: Getty Images

Insbesondere sein jüngster Sohn Joel kümmerte sich in den vergangenen Monaten rührend um seinen schwer kranken Papa. Seine Kindheit verbrachte der Sohn von Franz Beckenbauer auf einem internationalen Internat. Mittlerweile ist der Brünette volljährig und beginnt in Kürze ein Studium in Immobilien-Management in München. Doch aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seines Vaters hat Joel sein Studium erst einmal auf Eis gelegt: „Ihm geht es nicht so gut. Deshalb möchte ich gerne noch Zeit zu Hause mit ihm und der Familie verbringen. Daheim sein. Meine Schwester ist auch aus England wiedergekommen. Sie hat ein Auslandsjahr in England gemacht.“ Als liebender Vater kann sich Franz Beckenbauer heute im Alter auf seine erwachsenen Kinder verlassen.

Stephan Beckenbauer: Der Fußball-"Kaiser" verliert seinen Sohn nach schwerer Krankheit

Doch gerade in den harten Zeiten, in denen seine Krankheit zu Buche schlägt, wird die Lücke in Franz Beckenbauers Leben besonders ersichtlich. 2015 verlor der damals 70-jährige Fußball-Funktionär seinen drittgeborenen Sohn Stephan nach langer Erkrankung. Der 46-jährige Fußballtrainer aus Beckenbauers erster Ehe verstarb an den Folgen eines Gehirntumors und hinterließ nach seinem Tod seine Ehefrau Nicole sowie seine Kinder Luca, Elias und Dominik. Neben seinem eigenen Kindes-Verlust machte auch die Sorge um seine verwitwete Schwiegertochter dem damals 70-Jährigen lange Zeit sehr zu schaffen.

Ein grausamer Verlust: Franz Beckenbauer musste 2015 an der Seite seiner Familie seinen eigenen Sohn Stephan zu Grabe tragen Foto: Getty Images

Umso wichtiger ist es jetzt für Franz Beckenbauer, dass seine überbliebene Familie ihm in den schweren Zeiten den Rücken stärkt. Denn eigentlich hat Franz Beckenbauer für seine Zukunft nur noch einen letzten Wunsch: "Dass mir noch ein paar Jahre vergönnt sind. Zusammen mit meiner Frau und meiner großen Familie. Ich habe immerhin schon acht Enkelkinder." Doch dafür ist eine Großfamilie ja schließlich da.

Krankheit, Finanzskandale, Verlust...Ist es an der Zeit, Abschied von unserem Fußball-"Kaiser" zu nehmen?