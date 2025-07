Frauen-EM: Spanien verspottet weinende DFB-Stars – Fans schockiert nach Halbfinal-Eklat!

Trotz allem kämpft sich das Team zur Fankurve – Brand und Kollegin Laura Freigang gehen mutig voran. Und sie werden nicht enttäuscht: Die Fans feiern die Mannschaft, als hätte sie gewonnen. Ein starkes Zeichen der bedingungslosen Unterstützung. Nach der Rückkehr ins Hotel in Zürich dann ein kurzer Moment der Wärme: Familien, Freunde und Partner applaudieren in der Lobby, es gibt Döner, Sushi, Pommes und Pizza zur Stärkung – Seelentröster nach einer bitteren Pleite. Heute will sich dann auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf persönlich bei der Mannschaft melden, bevor es zurück nach Deutschland geht.