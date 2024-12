"Frauentausch"-Jasmine: Jetzt ist sie Werbestar!

Mit Sätzen wie "Da hast du Pech gehabt" eroberte Jasmine das Internet nach ihrer Ausstrahlung bei RTL durch zahlreiche Memes im Sturm. Auf YouTube, Instagram oder TikTok existieren tausende Parodien, Kommentare und Sprüche über ihren legendären Auftritt bei Frauentausch.

Zwar wurde es in den letzten Jahren ruhig um die TV-Ikone, doch nun erregt sie mit einem TIKTOK Video die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erneut. Seit Neuestem macht die Kult-Kandidatin nämlich Werbung für den Waffelladen namens "Wonder Waffel". Während einem Werbevideo brüllt sie die Interviewerin an mit den Worten "ich will eine XXL Pizza Peperoni"! Diese ungeduldige Art kennen wir bereits von der Arbeitslosen aus Berlin.