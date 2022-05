„Frauentausch“: Das macht Kult-Kandidatin Jasmin aus Berlin heute

Morgens um 8:55 Uhr in deutschen Wohnzimmern: Wer jetzt nicht arbeitet, der schaut mit Vorliebe „Frauentausch“! Immerhin verschafft die Reality-Soap RTLzwei seit einigen Wochen wieder erstklassige Einschaltquoten - fast wie früher! Auch wenn die neuen Kandidaten um Jacqueline, Conny oder Christine einiges hermachen, unseren Originalen wie Psycho-Andreas („Halt Stop, jetzt rede ich!“) oder „Nadine the Brain“ („Bio ist für mich Abfall“) können sie definitiv nicht das Wasser reichen. Während die beiden Kult-Kandidaten sich ab und an öffentlich zu Wort melden, bleibt es um eine ehemalige Teilnehmerin, die früher eifrig an ihrer TV-Karriere bastelte, erstaunlich ruhig. Was wurde aus Frauentausch-Jasmin aus Berlin?