Frauke Ludowig: Knallharter Kampf mit Tochter Nele!

Kein Wunder, denn mittlerweile weiß Nele, die während ihrer ersten Red-Carpet-Schritte noch recht schüchtern und zurückhaltend wirkte, ganz genau, was sie will. Die junge Frau trat jetzt so selbstbewusst vor die Kameras, dass sie ihrer berühmten Mama glatt die Show stahl! Journalisten und Fotografen stürzten sich förmlich auf sie. Und Nele, die erst vor einigen Monaten mit einem Mutter-Tochter-Shooting (übrigens ebenfalls für Marc Cain) in der Promi-Welt debütierte, genoss die Aufmerksamkeit sichtlich.

Inzwischen dürfte auch klar sein, dass sie tatsächlich plant, beruflich in Mamas Fußstapfen zu treten: Anfang Oktober fängt sie mit ihrem Journalismus-Studium in Köln an. Und schlägt damit, anders als Frauke, den direkten Weg Richtung TV-Karriere ein. Sie habe nach dem Abitur erst mal eine Banklehre gemacht, erzählt Frauke im Interview mit "CLOSER", vor allem auf Wunsch ihrer Eltern. „Mein Vater sagte: ,Mach etwas Ordentliches.‘ Das hat mir nicht geschadet, aber ich wusste, ich will es nicht bis zu meinem Lebensende machen.“ Musste sie dann auch nicht: Frauke steht seit rund 30 Jahren vor der Kamera.