Frauke Ludowig: Fiese Mobbingattacke! Es bricht ihr das Herz

So wurde Frauke nämlich während ihrer Schulzeit immer wieder für den Fleischereibetrieb ihrer Eltern gemobbt! Ihr Spitzname während dieser Zeit: "Frikadellen-Frauke". Bei "Inas Nacht" berichtet die Moderatorin: "Abgekürzt übrigens 'FriFra'. Also das war so, dass ich auf dem Gymnasium in Wunstorf zur Schule gegangen bin, habe dort auch mein Abitur gemacht. Und dann gab es da natürlich so eine Cafeteria. Und da gab es Rumkugeln und Schokokuss-Brötchen. Und dann musste ich halt morgens immer die Frikadellen mit zur Schule bringen." Frauke ergänzt: "Morgens wollte ich zur Schule gehen und dann rannte immer irgendwer hinter mir her: 'Frauke, vergiss nicht die Frikadellen!' Und ich musste diesen Plastikeimer mit den noch warmen Frikadellen in der Schule abgeben. (…) Man möchte auch nicht 'FriFra' genannt werden." Doch zum Glück konnte Frauke dieser Zeit hinter sich lassen! So fügt sie abschließend hinzu: "Mittlerweile lache ich darüber".