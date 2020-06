Wer denkt Promis laufen auch in ihrer Freizeit top gestylt durch ihre eigenen vier Wände, der hat die Rechnung nicht mit Frauke Ludowig gemacht. Ihren Sonntag verbringt die "Exclusiv"-Moderatorin am liebsten wie wir alle: In gemütlichen Lümmel-Outfits und natürlich ungeschminkt! So viel Natürlichkeit kommt auch bei ihren Fans richtig gut an: "Die Beine, Wow" oder "Finde ich toll, das Du immer mal wieder Dich ungeschminkt zeigst, hast so eine tolle natürliche Ausstrahlung, Deine Figur richtig sportlich athletisch, sexy", schwärmen einige Anhänger unter ihrem Bild im Natural-Look.