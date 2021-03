Ruth Moschner ungeschminkt: "Privat liebe ich es oben ohne"

Als Moderatorin und Schauspielerin verbringt Ruth Moschner viel Zeit vor der Kamera - und natürlich auch in der Maske! Ob als Jurorin bei "The Masked Singer" oder früher als Moderatorin bei "Grill den Henssler", bei ihren Auftritten ist die Blondine stets top gestylt und geschminkt. Kein Wunder, denn hinter den Kulissen wartet eine Armada an Stylisten darauf, Ruth in Szene zu setzen. Umso erstaunlicher, dass die gebürtige Münchnerin privat am liebsten die Natürlichkeit zelebriert. Mit einem Foto auf dem Ruth Moschner ungeschminkt ist, setzt sie ein klares Statement für mehr Vielfalt und die Liebe zum eigenen Körper.