Frédéric von Anhalt: Erschütternde Neuigkeiten von dem 80 Jährigen

Am 18. Juni wird von Anhalt 80 Jahre alt. Eigentlich für ihn ein Anlass, ein wildes Fest zu schmeißen. Aber nichts da! "Mit wem soll ich denn feiern?", fragt er traurig. "Ich habe ja niemanden!" Zuletzt hatte er doch immer gerne Party gemacht, mit vielen schönen, jungen Frau um sich herum. Doch diese Zeiten sind vorbei. "In den letzten Jahren erfahre ich pausenlos, dass alle nur auf mein Geld aus sind. Niemand will mit mir zusammen sein, um meinetwegen. Alle sind nur hinter der Kohle her!"

Und was ist mit seinen sieben Adoptivkindern? "Die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Die haben mich nur enttäuscht." Frédéric von Anhalt kann sich nicht erklären, wie er nur so enden konnte. Oft kommen ihm die Tränen und dann fragt er sich, was er falsch gemacht hat. Doch er gelangt zu dem Schluss: "Ich habe nix falsch gemacht. Alle anderen um mich herum sind schräg!"

