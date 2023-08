Fritz Wepper: Gefährlicher Leichtsinn! Er spielt mit seinem Leben

Es ist noch nicht lange her, da kämpfte Wepper gegen den Krebs. Mit Erfolg. Doch so richtig auf die Beine kommt der 81-Jährige seitdem nicht mehr. Vor ein paar Tagen hatte er einen Eingriff an der Lendenwirbelsäule. "Ich bin gerade am Rücken operiert worden, damit ich hoffentlich bald wieder ohne Krücken laufen kann", erzählt er optimistisch.

"Bis es so weit ist, bin ich meinem Freund Bernie Herzsprung dankbar, dass er mir so hilft", sagt Fritz. Kurz nach diesem Satz bekommt er sich allerdings mit seinem Freund in die Wolle. "Eine Nebenwirkung der Narkose", heißt es. "Sie schlagen Fritz aufs Gemüt." Doch viel gefährlicher ist wohl, dass die Narkosen auch auf sein angeschlagenes Herz gehen können!

Dafür kann er nichts – aber bei anderen Dingen ist er leichtsinnig. Seit 2016 hat der TV-Star eine neue Herzklappe. Seitdem muss er starke Medikamente nehmen, die unter anderem zu Blutgerinnungsstörungen führen. Doch statt vorsichtig zu sein und die Finger von Alkohol und Zigaretten zu lassen, gönnt sich Wepper auf der Feier Wein und raucht genüsslich. Vernünftig ist das nicht...