Fritz Wepper: Trauriges Update nach dem Tod seines Bruders! "Ich bin untröstlich"

Fassungslos sitzt Fritz zu Hause am Tegernsee und kann nicht glauben, was passiert ist. Er ist doch schon lange der Schwerkranke in der Familie. Wie kann es sein, dass nun sein kleiner Bruder, der kerngesund schien, vor ihm gegangen ist? Die Brüder waren unzertrennlich. Ihr größtes Glück war, wenn sie gemeinsam zum Fliegenfischen an ihren kleinen Fluss gingen. Sie fingen immer nur einen Fisch, der dann für 15 Minuten in den kleinen Räucherofen kam. Währenddessen öffneten sie eine Flasche Wein und stießen an.