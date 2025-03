"Frühstücksfernsehen"-Alina Merkau: Ehekrise! "Das ist eine schwierige Kombination ..."

Seit Jahren begeistert Alina Merkau die Zuschauer des "Frühstücksfernsehen" mit ihrer lockeren und charmanten Art. Doch auch wenn vor der Kamera oft alles harmonisch wirkt, gibt es im privaten Leben der Moderatorin nicht nur Sonnenschein. Das macht die sympathische Blondine nun ganz öffentlich! Auf Instagram teilte Merkau persönliche Einblicke und offenbarte überraschend, dass sie aktuell "von Ehekrise zu Ehekrise" schlittert.

Der Grund? Die Renovierungsarbeiten, die sie und ihr Mann Rael Hoffmann in Angriff genommen haben, bringen einige Herausforderungen mit sich. "Ehekrise, Part Two. Ich weiß auch nicht, was bei uns gerade los ist. Aber Ehekrisen technisch sind wir gerade am Start!", so die Moderatorin über das gemeinsame Arbeiten an ihrem Haus. Das größte Streitpotential birgt, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, während einer die Arbeit ausführt, fährt sie fort: "Das ist eine ganz schwierige Kombination, wenn man so abhängig voneinander ist".