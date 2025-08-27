"Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau: Nach Abschied - So geht es für sie weiter
Alina Merkau verabschiedet sich aus Berlin – doch was bedeutet das für ihre Zukunft beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen"?
Alina Merkau wandert mit ihrer Familie aus.
© IMAGO / Andre Lenthe
Für viele Fans des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" gehört Alina Merkau seit Jahren fest zum Morgenritual. Gemeinsam mit Kolleg:innen wie Matthias Killing und Marlene Lufen prägt sie die beliebte Show. Umso größer war die Überraschung, als die Moderatorin bei Instagram einen emotionalen Abschied verkündete. Sofort kam die Frage auf: Verlässt Alina das TV-Format endgültig?
"Letzte" Sendung in Berlin – aber kein TV-Aus
Die 39-Jährige machte deutlich, dass es ihre letzte Woche in Berlin sei und sprach von ihrer "letzten" Sendung dieser Art. Dazu postete sie ein Foto mit Co-Moderator Matthias Killing. Für viele klang das zunächst nach einem kompletten Ausstieg – doch Entwarnung: Alina Merkau bleibt dem "Frühstücksfernsehen" treu.
Allerdings wird sich ihr Alltag stark verändern. "Denn ab sofort reise ich an und bin ohne Familie in Berlin", erklärte sie in ihrer Story. Der Grund: Alina und ihre Familie haben Deutschland den Rücken gekehrt und sind nach Ibiza ausgewandert.
Neues Leben auf Ibiza – Rückkehr ins Studio geplant
Mindestens ein Jahr will die Moderatorin mit ihrem Mann und den Kindern auf der Baleareninsel leben. "Leute wir haben’s getan. Nach langer Vorbereitung verlassen wir heute für 1 Jahr Deutschland und verlagern den Lebensmittelpunkt nach Ibiza", schrieb sie zu einem Foto.
Von ihrem Moderationsjob will sich die beliebte Sat.1-Moderatorin aber keinesfalls trennen: "Niemals würde ich das sein lassen…", betonte sie. Stattdessen wird sie für ihre Einsätze ins Studio nach Berlin fliegen – nur eben seltener und weniger spontan als bisher.
Alina Merkau zwischen Wehmut und Aufbruch
Auch wenn der Umzug nach Ibiza ein Traum ist, fiel ihr der Abschied nicht leicht. "Abschiede fallen mir eigentlich gar nicht so schwer, ich kann da auch rational denken. 'Wir sehen uns ja ganz bald', 'Wir schreiben', 'Die Zeit rast'… Diesmal war es aber anders. Vielleicht, weil es so viele Abschiede waren, vielleicht auch, weil ich diejenige bin, die geht und jetzt viel Neues zulassen muss", erklärte sie offen.
Wie oft Alina Merkau in den kommenden Monaten tatsächlich im Sat.1-Studio zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Ganz auf ihre Fans verzichten will die Moderatorin nicht – weder im Fernsehen noch auf Instagram.
Quellen: Instagram/alinamerkau