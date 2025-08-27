"Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau: Nach Abschied - So geht es für sie weiter

Auch wenn der Umzug nach Ibiza ein Traum ist, fiel ihr der Abschied nicht leicht. "Abschiede fallen mir eigentlich gar nicht so schwer, ich kann da auch rational denken. 'Wir sehen uns ja ganz bald', 'Wir schreiben', 'Die Zeit rast'… Diesmal war es aber anders. Vielleicht, weil es so viele Abschiede waren, vielleicht auch, weil ich diejenige bin, die geht und jetzt viel Neues zulassen muss", erklärte sie offen.