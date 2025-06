"Sat.1-Frühstücksfernsehen": Peinliche TV-Panne – und keiner hat es gemerkt!

In Lufens Podcast "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" waren dieses Mal Karen Heinrichs und Kollegin Alina Merkau (39) zu Gast. In der Folge geht es unter anderem darum, wie die beiden ihre unterschiedlichen Beziehungen – Alina ist vergeben und Karen alleinerziehende Mutter – erleben. Aber natürlich kommt auch das Thema "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zur Sprache. In einer Fragerunde am Ende sollen die drei Frauen von ihrem unangenehmsten Moment berichten und Karen Heinrichs hat eine besonders krasse Story parat.