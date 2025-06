Frustrierende "Tagesschau"-Änderung: Selbst "Der Bergdoktor" Hans Sigl schimpft!

"Ab sofort wird es am Wochenende in den 'Tagesthemen' keinen Nachrichtenblock mehr geben", erklärt Riewa in einem kurzen Video, das ihn vor einer Tafel zur Geschichte der Sendung zeigt. Dass Riewa seinen Arbeitgeber nicht kritisieren will, überrascht wenig. Es wird dennoch deutlich, dass er kein Freund dieser Entscheidung ist, als er anmerkt: "Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber es ist ein Stück Geschichte, das heute zu Ende geht."