Nach Fernsehgarten-Auftritt: Fans genervt von Hans Sigl

Für die Sendung am 1. Juni hatte das ZDF sich ein Motto ausgedacht: alles rund um die Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Was liegt da näher, als den Hauptdarsteller selbst in die Moderation einzubinden? Also stand Sigl in seinem auffälligen, orangefarbenen Cord-Sakko zwei Stunden lang neben Andrea Kiewel und gab dabei alles, um zu beweisen, dass in ihm ein Profi-Moderator schlummert.