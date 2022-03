Für mehr Zufriedenheit: 10 Tricks, die dein Leben einfacher machen

10 Organisations-Tricks

Finanzen

Im Budget bleiben

Mit dem Sparen ist es so ähnlich wie mit dem Autofahren: Hat man keinen Fahrplan, kommt man am Ende nicht am Ziel an. Um sich eine persönliche Roadmap anzulegen, am besten alle Ausgaben in drei Kategorien sortieren: Grundkosten, Wünsche und Zukunft. Nachdem man das Geld für Miete & Co. eingeplant hat, das übrige Budget für Wünsche (z. B. Shopping) und Zukunft (z. B. Dauerauftrag fürs Sparkonto) verteilen.

Track for Good

Viele Beschränkungen, auf die wir in den letzten Monaten Rücksicht nehmen mussten, fallen weg – und man kann deshalb wieder mehr unternehmen: Ganz unbemerkt gerät man so ins Minus, auch wenn man vor der Pandemie noch kein Geldproblem hatte. Der Grund: Unser Konsumverhalten hat sich während des Lockdowns verändert – und muss nun angepasst werden. Mit Apps wie "Finanzguru" oder "Buddy" (beide kostenlos für iOS und Android) kann man jede Ausgabe eintragen und behält das Budget so immer im Auge.

Zu Hause

Alles an seinem Platz

Im Durchschnitt besitzt jeder Mensch etwa 10 000 Dinge. Da verliert man schnell den Überblick. Deshalb ist es wichtig, dass alles einen festen Platz hat – so bleibt nicht immer alles herumliegen.

Weniger ist mehr

Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten – und das nur, weil wir uns einfach nicht für einen Style entscheiden können. Die Lösung: eine "Capsule Wardrobe"! Das ist ein Outfit-Konzept, bei dem man mit etwa 37 Teilen pro Saison unzählig viele Looks kreiert.

Gut gekühlt

Ordnung in der Küche fängt schon bei einem organisierten Kühlschrank an: Füllt man angebrochene Lebensmittel gleich in saubere und gut verschließbare Glascontainer, bleiben sie nicht nur länger frisch, sondern lassen sich auch besser stapeln. Tipp: Mit einem Glasboardmarker das Kaufdatum auf der Box markieren, so weiß man, was zuerst gegessen werden sollte.