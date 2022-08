Fürst Albert: Erster öffentlicher Auftritt ohne Charlène

Auch Royals brauchen mal Urlaub! Fürst Albert und seine Frau Charlène von Monaco haben die Sommerferien, wie viele Monegassen, in vollen Zügen genossen und ihre royalen Verpflichtungen für eine Zeit lang hinter sich gelassen. Mit ihren Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques urlaubte das Fürstenpaar, neusten Angeben nach, an der französischen Riviera. Nun, wo die Ferien vorbei sind, steht wieder der royale Alltag an. Fürst Albert besucht sein erstes offizielles Event nach dem Urlaub jedoch nun ohne seine Charlène...