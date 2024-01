Fürst Albert: Geheime Krankheit! Seine Tarnung ist aufgeflogen

Steckt etwas Ernsthaftes dahinter? Der Hof hüllt sich – wie so oft – in Schweigen. Wir erinnern uns an die schwere Krankheit von Charlène (45), die monatelang unter den Teppich gekehrt wurde. Erst als es nicht mehr anders ging, sprach ihr Mann über ihren Gesundheitszustand. Fest steht: Seit fast zehn Jahren hat Albert mit Hauteingriffen im Kopfbereich zu tun. Im März 2014 spielte die Palastsprecherin alles herunter: "Es handelte sich um einen kleinen dermatologischen Eingriff, weshalb offiziell nichts bekannt gegeben wurde." Bloß ein gutartiger, nicht krebsartiger Fleck. Aber: In den Jahren 2019 und 2022 sah man den Fürsten erneut mit Pflastern an ähnlicher Stelle, nun mit einer tiefen Delle. Müssen wir uns Sorgen um ihn machen?