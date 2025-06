Fürstin Charlène: Bittere Demütigung! Ihre Rivalinnen sind zurück

Gleich zwei ehemalige Weggefährtinnen von Fürst Albert (67) sorgten beim Formel-1-Rennen für Aufsehen. Nicole Coste (53) erschien gewohnt selbstbewusst – und brachte, wie so oft, ihren Sohn Alexandre mit. Ein Statement? Immerhin ist der 21-Jährige der leibliche Sohn des Fürsten. Auch das schwedische Model Victoria Silvstedt (50), mit dem Albert einst liiert gewesen sein soll, ließ sich blicken. In einem glitzernden Kleid mit tiefem Ausschnitt zog sie alle Blicke auf sich. Wie demütigend muss das für Charlène sein? Zwar setzte sie mit einem auffälligen roten Ensemble ein klares Zeichen: Ich bin die Fürstin, die Frau an Alberts Seite. Und doch – immer wieder wirkten die beiden angespannt.