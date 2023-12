Fürst Albert & Fürstin Charlène: Bittere Erpressung! Dieser Mann will ihnen nichts Gutes

Was ist passiert? Schon seit zwei Jahren tauchen auf der Webseite "Les Dossiers du Rocher" ("Die Felsen-Akten") belastende Dokumente über angeblich korrupte Geschäfte im Fürstentum auf. Dabei wurde auch Claude Palmeros Name genannt. Albert reagierte im Juli darauf – und jagte ihn aus dem Palast. Der Staatschef damals: "Das Vertrauen ist nicht mehr da. Ich will im Fürstentum reinen Tisch machen."

Daraufhin reichte Claude Palmero Klage ein und forderte rund eine Million Euro Schadenersatz. In Monaco spricht man schon von Schweigegeld … Denn Claude Palmero kennt alle Familiengeheimnisse, er beriet seinerzeit schon Alberts Vater Fürst Rainier († 81). Und so weiß der ehemalige Freund beispielsweise viel über Alberts Partyzeit als junger Prinz. Und über die Ehe mit Charlene. Doch Albert will sich nicht erpressen lassen.