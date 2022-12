Fürst Albert & Fürstin Charlène: Große Trauer bei den Royals!

Die Fürstenfamilie ist in großer Trauer und veröffentlichte dieses Statement aus dem Fürstenhaus: "Fürst Albert II. und Fürstin Charlène haben mit tiefer Trauer und Betroffenheit vom plötzlichen Tod von Monsignore Bernard Barsi, dem emeritierten Erzbischof von Monaco, erfahren. In dieser Zeit der Trauer möchten der Fürst und die Fürstin dem Mann ein ehrendes Andenken bewahren, der mehr als 20 Jahre lang die Fürstliche Familie in den wichtigsten Momenten der jüngsten Geschichte des Fürstentums geistlich und seelsorgerisch begleitet hat."

Von 2000-2020 war Barsi der Erzbischof von Monaco und hat die Fürstenfamilie in vielen wichtigen und emotionalen Momenten begleitet.

Aus gesundheitlichen Gründen sagte Fürstin Charlène in der Vergangenheit einige Termine ab. Seht im Video, wie es wirklich um den ihren Gesundheitszustand steht.