Fürst Albert und Fürstin Charlene: Hat er SIE endgültig aus Monaco verbannt?

Auch auf ihrem Instagram-Account ist es ruhig geworden. Ihr letzter Eintrag reicht rund zwei Monate zurück. Dabei schien es die ehemalige Stewardess zu lieben, sich dort in Szene zu setzen. Hat Albert etwa das so überfällige Machtwort gesprochen? Schon als Nicole in einem Interview gegen Charlene hetzte, stellte er sich vor seine Frau. Die Fürstin scheint jedenfalls befreit, als wäre eine schwere Last von ihren Schultern gefallen. Bei Terminen sieht man sie ungewohnt oft lächeln – und sogar mit Albert Zärtlichkeiten austauschen. Ist das ihr Dank dafür, dass der Fürst ihren Herzenswunsch erfüllte? Bleibt zu hoffen, dass sich die Schatten der Vergangenheit nun für immer aus Monaco verzogen haben.