Fürst Albert und Fürstin Charlène: Insider packt aus. Sie können die Fassade nicht länger aufrecht erhalten!

Das Timing passt perfekt: Kurz, nachdem Albert mit seiner Ex auf dem Münchner Oktoberfest erwischt wurde und Charlène sich demonstrativ mit einem anderen Mann zeigte, was Spekulationen um eine Krise weiter anheizte, bezog die Fürstin nun in einem ihrer seltenen Interviews Stellung zu den Gerüchten. Solche Behauptungen wären "zermürbend und anstrengend", klagte sie im Talk mit dem südafrikanischen Sender "News24". Es komme ihr so vor, "als ob bestimmte Leute sehen wollen, dass wir uns trennen". Und dann behauptete sie: "Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung." Richtig überzeugend klingt dieses Dementi allerdings nicht, wenn man ihren Worten Aufnahmen aus der jüngeren Vergangenheit gegenüberstellt.

Die Körpersprache des Fürstenpaares sagt nämlich etwas ganz anderes, wie Expertin Judi James analysiert. Sie wirkten starr, unbeholfen, die anhaltende Spannung zwischen ihnen sei kaum auszuhalten. "Es scheint, dass Albert und Charlene nicht in der Lage sind, sich dabei fotografieren zu lassen, wie sie kleine Blicke und prickelndes Grinsen austauschen, was dabei helfen könnte, eine starke Beziehung zu demonstrieren", so James. Da kann man den beiden nur raten: Wenn wirklich alles super ist, zeigt das auch der ganzen Welt! Dann verstummen die Gerüchte ganz von selbst …