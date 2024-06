Fürst Albert & Fürstin Charlène: Zoff mit dem spanischen Königshaus? Dieses Detail deutet darauf hin

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass es zwischen König Felipe und Fürst Albert zu Spannungen kommt. Während ihre Väter miteinander befreundet waren und die Leidenschaft des Segelns teilten, scheinen die beiden aktuell amtierenden Royals kaum Anknüpfungspunkte zu haben. 2005 kam es sogar zu einem Eklat, als Fürst Albert im Internationalen Olympischen Komitee saß. Dort äußerte er sich gegen die Austragung der Olympischen Spiele in Madrid aufgrund von Sicherheitsbedenken. Erst 2004 verloren 191 Menschen bei den Madrider Zuganschlägen ihr Leben. Eine Entscheidung, die Fürst Albert nicht leicht fiel. Gegenüber dem TV-Sender TF1 sagte er damals: "Ich bin am Boden zerstört für meine spanischen Freunde und für meine Freunde in Madrid, aber ich fühlte mich in gewisser Weise verpflichtet, zumindest zu versuchen, ihnen eine Antwort zu geben" Doch die sorgte für erheblichen Unmut hinter den spanischen Palastmauern. Schließlich wurden die Spiele 2012 in London ausgetragen.