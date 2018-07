Fürst Karl-Heinz und Andrea: Gibt es ein Liebescomeback?

30 Jahre waren Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Andrea ein Paar - dann die überraschende Trennung. Doch gibt es jetzt ein Liebescomeback?

Vor knapp einer Woche machten es Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Andrea offiziell. Die beiden sind nach 30 Jahren Ehe viel mehr Freunde, als ein Liebespaar. "Andrea und ich möchten Euch heute gemeinsam etwas Wichtiges mitteilen. [...] Wir sind nun eine sehr lange Zeit verheiratet (fast dreißig Jahre) und haben in unserem Leben viele Höhen und Tiefen gemeistert. Wir haben privat jede Sekunde zusammen verbracht und beruflich in vielen interessanten Projekten auch vor der Kamera gestanden. [...] Innerhalb unserer Ehe sind wir die besten Freunde geworden, was nicht jedes Paar von sich behaupten kann. Nun haben wir festgestellt, dass wir im Laufe unserer vielen gemeinsamen Aktivitäten in erster Linie beste Freunde geworden sind, aber die Zweisamkeit und unsere Liebe ein wenig auf der Strecke geblieben ist und wir bereits seit längerem wie vertraute Freunde zusammenleben", verkündete der Fürst offen bei .

Zum ersten Mal bestätigt Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein, dass Scheidung bereits Thema ist. Und er gibt zu: Er ist derjenige der die Trennung vorantreibt. "Also, ich bin der Drängende. Die Andrea hofft noch, dass wir zusammen bleiben", so der Mallorca-Auswanderer gegenüber .

Scheint als würde Andrea immernoch auf ein Happy End hoffen. Ob die Liebe am Ende tatsächlich siegt? Es wäre den beiden zu wünschen....