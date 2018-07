Seit fast 30 Jahren sind Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Frau Andrea verheiratet. Im zeigen sie sich stets als perfektes Paar, doch jetzt überraschen sie mit einem emotionalen Post auf ...

Aus Liebe ist Freundschaft geworden

"Andrea und ich möchten euch heute etwas Wichtiges mitteilen", leitet Fürst Heinz seinen ausführlichen Text ein. "Wir sind nun eine sehr lange Zeit verheiratet (fast dreißig Jahre) und haben in unserem Leben viele Höhen und Tiefen gemeistert. Wir haben privat jede Sekunde zusammen verbracht und beruflich in vielen interessanten Projekten auch vor der Kamera gestanden. Für uns war es immer wichtig, dass wir zwei gemeinsam stark sind. Innerhalb unserer Ehe sind wir die besten Freunde geworden, was nicht jedes Paar von sich behaupten kann. Nun haben wir festgestellt, dass wir im Laufe unserer vielen gemeinsamen Aktivitäten in erster Linie beste Freunde geworden sind, aber die Zweisamkeit und unsere Liebe ein wenig auf der Strecke geblieben ist und wir bereits seit längerem wie vertraute Freunde zusammenleben.“

Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein: Emotionale Beichte!

Gibt es noch Hoffnung?

Ist das Ehe-Aus damit besiegelt? Unklar. „Sollten wir uns womöglich sogar trennen, ist eine Sache für Andrea und mich total wichtig. Wir werden weiterhin die besten Freunde sein, vielleicht gemeinsam vor der Kamera stehen, aber uns in jedem Fall immer gegenseitig unterstützen“, schreibt Karl-Heinz. Bleibt abzuwarten, ob sich die beiden doch noch wieder zusammenraufen...

Bekannt wurden die beiden vor allem durch die Auswanderer-Doku " ". Zuletzt waren sie in der RTL2-Sendung "Promis auf Hartz 4" zu sehen. Die beiden sind gute Freunde von Familie Cordalis-Katzenberger. Fürst Heinz ist sogar Patenonkel von Daniela Katzenbergers Tochter Sophia.