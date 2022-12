Fürstin Charlene: Alles Aus! Ihr Ehe-Glück ist zerbrochen

Beim Rugby-Länderspiel Frankreich gegen Südafrika am 12. November in Marseille war die Stimmung deutlich unterkühlt. Dabei hatten Albert und Charlène bei ihrem jüngsten gemeinsamen Termin in New York noch so gelöst, innig und verliebt gewirkt wie lange nicht mehr … Doch nun sieht es ganz so aus, als sei die Versöhnung gescheitert.

Grund dafür könnte Alberts Treffen mit seinen unehelichen Kindern Jazmin Grace Grimaldi und Alexandre Grimaldi-Coste gewesen sein. Dass der vierfache Vater die Gelegenheit nutzte, seine beiden erwachsenen Sprösslinge in New York zu sehen, sollte zwar eigentlich kein Anlass Schließlich versucht Albert schon immer, ein gutes Verhältnis zu all seinen Kindern zu pflegen. Der Stein des Anstoßes war aber wohl wieder einmal Charlènes ewige Rivalin Nicole Coste, Alexandres Mutter, die bei der Zusammenkunft offenbar ebenfalls anwesend war. Jedenfalls postete sie prompt ein Foto des Familientreffens in den sozialen Netzwerken.

Von Charlène hingegen fehlte bei dem Privat-Termin jede Spur, und es dürfte ihr gar nicht gefallen, dass ihr Mann ohne sie seine Ex-Geliebte trifft. Immerhin nutzte Nicole in der jüngsten Vergangenheit jede sich bietende Gelegenheit, um sich dem monegassischen Hof aufzudrängen und der gesundheitlich angeschlagenen Fürstin den Platz streitig zu machen. Der Ärger geht wohl weiter.

Charlène von Monaco: So krank ist die Fürstin wirklich. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: