Fürstin Charlene: Beben im Palast! Die nächste Hiobsbotschaft für das Fürstenhaus!

Gerade erst schien es, als würde ein kleiner Hoffnungsstrahl am Horizont aufleuchten. Zusammen mit den gemeinsamen Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 7) machte sich Albert schließlich doch auf den Weg, seine Ehefrau über die Festtage in der Schweiz zu besuchen – eine wahre Weihnachtsüberraschung! Doch kurze Zeit später überschattete eine traurige Nachricht Charlenes Familienglück. Ihr engster Freund, der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu († 90), starb überraschend in einem Pflegezentrum in Kapstadt. Der Erzbischof kämpfte viele Jahre lang gegen das rassistische Apartheid-System in Südafrika. Der Geistliche war ein großes Vorbild für Charlene. Die Liebe zu ihrem Heimatland Südafrika verband die beiden.

Sein Tod könnte die Fürstin nun völlig aus der Bahn werfen. Auf Instagram nahm sie Abschied: "Mein lieber Freund, wir werden dich vermissen. Ich werde immer schöne Erinnerungen an uns haben. Und dein Lachen wird für immer in meinem Herzenbleiben. Ruhe in Frieden."