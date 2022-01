Fürstin Charlène: Bittere Nachrichten von Ehemann Albert!

Albert meldet sich zu Wort

Eigentlich hätte Charlène ihren Albert laut "Hello!" am Mittwoch zu einer Feier begleiten sollen. Stattdessen hat er allerdings seine Schwester Caroline, ihren Sohn und seine Zwillinge mitgenommen. In einem offiziellen Statement heißt es, dass die Fürstin sich derzeit zwar gut erhole, jedoch noch einige Wochen Ruhe brauche. An der Veranstaltung habe sie außerdem nicht teilnehmen können, weil sie sich zahnärztlich behandeln lassen muss.

Charlène wolle dem Volk von Monaco allerdings mitteilen, dass sie gerne wieder Zeit mit allen verbringen möchte, sobald sie sich besser fühlt. Wann das sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. Denn eine Sache ist klar: Sie möchte sicherlich nicht zu früh zurückkehren und riskieren, dass sie einen erneuten gesundheitlichen Rückschlag erleidet. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie sich ausruht und vollständig erholt. Und wenn es ihr besser geht, werden die Monegassen sie sicherlich mit offenen Armen empfangen....

