Fürstin Charlène: Ein Wunder! Endlich wird alles wieder wie früher!

Es war ein rührendes Wiedersehen: Die Zwillinge Jacques und Gabriella rannten auf ihre Mami zu, umarmten sie fest und wollten sie gar nicht wieder loslassen. Die Kinder hatten ihr so viel zu erzählen und plapperten wild durcheinander. Kein Wunder, sie hatten ihre Mutter, Fürstin Charlène von Monaco, lange vermisst. Und auch Fürst Albert drückte seine Ehefrau wieder liebevoll an sich. Denn er war mit den Kindern in den Winterferien in die Schweiz gereist. Dort soll Charlène angeblich nach ihrer langen Krankheit in der Zürcher Nobelklinik Paracelsus Recovery medizinisch behandelt werden.