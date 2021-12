Fürst Albert: Bitterer Betrug! Warum tut er Charlène das nur an!

Albert spielt alles herunter

Denn nun spricht er plötzlich von Charlène, als sei alles halb so wild: "Es waren ausschließlich Probleme mit den Zähnen, der Nasenscheidewand und den Nasennebenhöhlen. Ich will das Arztgeheimnis nicht verraten, aber es war nur der HNO-Bereich betroffen." Und schiebt dann noch nach: "Sie leidet nicht an einer schweren oder unheilbaren Krankheit." Nicht? Also stellt sich seine Frau einfach ein bisschen zu sehr an? Oder was möchte uns Fürst Albert damit sagen?

Auch wenn Charlène körperlich keine schlimmen Schmerzen haben sollte – sind Seelennöte denn keine schwere Krankheit? Denn es scheint doch vor allem darum zu gehen. Charlène hat offensichtlich stark abgenommen, kaum noch geschlafen – das verriet der Fürst selbst. Im Moment kämpft sie in einer Klinik um ihr Leben. Um das Leben, das sie einst führen durfte. Doch irgendetwas in diesem alten Leben scheint ihr so zugesetzt zu haben, dass es sie krank gemacht hat.