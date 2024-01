Fürstin Charlène: Filmreifes Happy End! Sie soll die neue Grace Kelly werden

Und in den Büros der US-Filmstudios soll Charlènes Name schon kursieren. "Ihre elegante Ausstrahlung und ihr sportlicher Typ wären ideal für einen Blockbuster", verrät ein mächtiger Hollywoodproduzent. Was wäre das für ein Triumph für Charlène, die so schwere Zeiten durchmachen musste. Schwer krank in Südafrika, monatelang getrennt von ihren Kindern und ihrem Mann. Und jetzt? Steht sie kurz davor, nicht nur Alberts Feinden, sondern auch ihren Rivalinnen im Fürstentum, wie Prinzessin Caroline (66), endgültig zu zeigen, wer die wahre Fürstin von Monaco ist. Wenn nur ihre Nerven mitmachen! Aber auch hier kann ihr Albert sicher helfen. Mit Kontakten ins Filmbusiness – und zu den besten Lehrern, die man kriegen kann...