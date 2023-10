Fürstin Charlene: Für ihre Kinder! Jetzt muss die 45-Jährige handeln

Schon in dem Moment, als die Zwillinge geboren wurden, stand fest: Jacques wird später Monacos Fürst, seine Schwester Gabriella seine Stütze. Für eine Mutter wie Charlene muss diese unumstößliche Aussicht schwer gewesen sein. Das Palastleben kann die Hölle sein – gerade wenn man direkt am Thron steht und Erwartungen von allen Seiten einprasseln. Charlene selbst musste das bitter erfahren. Und nun sind ihre Kinder in der Palast-Hölle gefangen …