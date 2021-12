Fürstin Charlène: Ihr Vater packt aus! Beben im Fürstentum!

Wie der Vater von Fürstin Charlène nun laut "leute heute" offenbart, ist er fest davon überzeugt, dass seine Tochter das dunkle Tal der Tränen in den sie sich gerade befindet, schon bald wieder hinter sich lassen kann. So erläutert er: "Meine Tochter ist früher 20 Kilometer am Tag geschwommen. Ich weiß, wie hart sie auch damals trainiert hat, deshalb weiß ich auch, dass sie zäh ist, da durchkommen und noch stärker daraus hervorgehen wird." Ehrliche Worte, die zeigen: Charlènes Vater glaubt fest daran, dass auf die Fürstenfamilie schon bald wieder bessere Zeiten warten. So ist es ihm auch enorm wichtig, dass die Familie diese Krise gemeinsam meistert: "Wir haben regelmäßig miteinander telefoniert und ich spreche auch mit den Zwillingen. Wir haben ein großartiges Verhältnis." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass es es für die Fürstin schnell wieder bergauf geht...