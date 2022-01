Fürstin Charlène: Juhu, sie kommt zurück!

Trotz der wahnsinnigen Vorfreude auf die baldige Rückkehr ihrer Mutter, ist da doch auch diese Angst. Schließlich dachten die Kinder schon im November, dass sie ihre Mama für immer wiederhätten. Aber es war damals nur ein kurzer Moment voller Hoffnung, als die Fürstin nach ihrem achtmonatigem Südafrika-Aufenthalt mit Ehemann Albert (63) und den Zwillingen für die Fotografen posierte. Denn wenige Tage später sollte diese Familienidylle ein schnelles Ende haben: Die ehemalige Schwimmerin wurde in eine Klinik in der Schweiz gebracht, Grund sind die gesundheitlichen Strapazen der Monate in Südafrika. "Sie war überfordert mit den offiziellen Pflichten, dem Leben generell und selbst dem Familienleben", erklärte Ehemann Fürst Albert damals laut "Das Neue". Und wieder durften die Zwillinge ihre Mutter wochenlang nicht sehen ...