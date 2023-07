Fürstin Charlène & Fürst Albert: Letzte Chance für ihre Ehe - so versucht sie ihre Liebe zu retten

Die letzten Monate hatte Charlènes Seele eine Ritterrüstung nötig – so sehr stand ihre Ehe unter Beschuss: Entweder tauchten immer wieder Alberts Ex-Gespielinnen auf, dann drängelte sich ihre Schwägerin Caroline in den Vordergrund – und Jazmine Grace, Alberts uneheliche Tochter, setzte sich ebenfalls in Szene. Die Fürstin wirkte blass dabei.

Doch den Kopf einziehen will Charlène nicht länger. Sie hat sich offenbar von ihrer "emotionaler und körperlicher Erschöpfung" gut erholt und macht allen Konkurrentinnen eine Kampfansage.

Statt harter Bandagen heißt ihre Waffe: Liebe! Etwas, was nämlich keine ihrer Gegnerinnen aufweisen kann, ist das Familienglück mit Albert. Charlène muss erkannt haben: Verbringen wir gemeinsam mit den Kindern viel Zeit an unseren Lieblingsorten wie Roc Agel, Korsika oder sogar Südafrika, tut es der Ehe und der Seele einfach gut. In ihren Rückzugsorten sind sie nicht Fürst und Fürstin, sondern nur zwei sich liebende Menschen. Und das ist oft schon alles, was man braucht, um glücklich zu sein und zu bleiben.