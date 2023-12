Fürstin Charlène: Klare Botschaft an Rivalin Caroline!

Nicht das erste Mal, dass ein Kleidungsstück Flügel verleiht. Sie erinnern sich sicher an das kleine Schwarze, das Lady Diana (†36) nach der Trennung von Charles (75) im Jahr 1994 trug? Schnell hieß es nur noch das "Rachekleid", weil sie so umwerfend darin aussah und den Triumph über ihren Ex sichtlich genoss. Ähnlich war es jetzt beim Nationalfeiertag in Monaco, einem der wenigen offiziellen Termine, an dem die Fürstenfamilie zusammenkommt.

Fürst Albert (65) war stolz auf seine Frau. Wenn sie strahlt, ist auch er glücklich. Gottesdienst, Militärparade, Balkonauftritt und abends die Gala: Charlène meisterte alles mit Bravour. Hoffentlich hält ihre neue Stärke an. Vielleicht sollte sie einfach häufiger Rot tragen? Die Farbe symbolisiert Energie, Liebe oder Gefahr – letztes ganz besonders für Caroline.

