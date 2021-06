Fürstin Charlène: Radikaler Neuanfang! Sie zieht einen Schlussstrich

Charlène wünscht sich einen Neuanfang

"Dieses Jahr wird es das erste Mal sein, dass ich an unserem Jahrestag im Juli nicht mit meinem Mann zusammen bin, was schwierig ist und mich traurig macht", so die Charlène in einer Pressemitteilung. Sie soll an einer HNO-Infektion leiden und deshalb nicht nach Monaco zurückkehren können.

Fakt ist, dass Charlène sich schon lange wünscht, in Südafrika zu leben. Dort ist sie glücklich, dort fühlt sie sich wohl! In Monaco ist das schon lange nicht mehr der Fall. "Immer, wenn sie sich nach außen hin etwas merkwürdig verhält, will sie etwas von Albert. Charlène wünscht sich seit Jahren ein Anwesen in ihrer südafrikanischen Heimat zu kaufen. Sie will, dass die Kinder ihre Wurzeln kennen", verrät eine Palast-Insiderin im Gespräch mit "Bild".

Eine Liebes-Krise soll es dennoch nicht geben. "Charlène liebt Albert wirklich. Aber alles, was mit dem Job als Fürstin hinzukommt, die Kleidung, den Schmuck und den Ruhm liebt sie überhaupt nicht. Sie will nicht reich und nicht berühmt sein, sondern nur, dass Albert spurt. Am liebsten würde sie mit ihm und den Kindern nach Südafrika auswandern und ein einfaches Leben führen." Ob die beiden wohl wirklich bald einen Schlussstrich unter ihr altes Leben ziehen und einen Neustart wagen?