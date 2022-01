Fürstin Charlène: Rückkehr in den Palast noch in diesem Monat!

Wie das Portal "Royal Central" schreibt, sei es denkbar, dass Charlène am 27. Januar am Fest von Sainte Dévote – der Schutzpatronin des Zwergstaates – teilnehmen werde. Für Albert (63) und ihre siebenjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella wäre das eine Riesenfreude. Schließlich musste die Familie in den letzten Monaten und im letzten Jahr auf die Anwesenheit der Fürstin verzichten. Ob die schöne Frau von Fürst Albert wohl wirklich Ende Januar in Monaco weilen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...