Fürstin Charlène: Scheidung! Für Albert bricht eine Welt zusammen

Laut Medienberichten soll Charlène so einige Bedingungen an ihre Rückkehr nach Monaco geknüpft haben. Sie werde weiterhin im Palast und in einem in Hafennähe gelegenen Apartment wohnen, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie mehrere Monate im Jahr in ihrer Heimat Südafrika verbringen kann. Auch Auszeiten auf Roc Agel, dem Landsitz und Rückzugsort der Grimaldi-Familie, nur 20 Minuten vom Fürstentum entfernt, soll die frühere Schwimmerin gefordert haben – mit Nachdruck!