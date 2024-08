Fürstin Charlene: Schock-Beichte einer Angestellten! "Ein Leibwächter richtete seine Waffe auf mich"

Als ehemalige Profischwimmerin war es der Fürstin selbstverständlich eine Herzenssache, Jacques und Gabriella (heute 9) früh ans Wasser zu gewöhnen. Zur Unterstützung ließ die 46-Jährige ihre einstige Vertraute aus Wettkampfzeiten aus ihrer Heimat Südafrika einfliegen: Lizette Botha sollte dabei helfen, den damaligen Kleinkindern das Schwimmen beizubringen. Es hätte anders ausgehen können … „Charlene sagte: ,Der Prinz und die Prinzessin müssen so schnell wie möglich trainiert werden. Wir haben zehn Tage.‘ Sie hat mit dem Prinzen angefangen, und als ich ihn im Wasser auf den Rücken drehte, fing er sofort an zu weinen“, erinnert sich die Trainerin mit eigener Schwimmschule. Ein paar Tränchen sind eigentlich kein Weltuntergang, nicht aber bei Monacos künftigem Fürsten! „Ein Leibwächter richtete seine Waffe auf mich. Charlene meinte: ,Alles in Ordnung, zurück.‘ Sie weiß, was sie tut. Der Prinz darf weinen‘“, offenbarte die Schwimmlehrerin. Was für ein Schock! Gott sei Dank ging alles gut aus – sowohl für Lizette als auch die Kleinen. „Sie haben gelernt zu schwimmen, bevor sie laufen“, verriet die Fürstin einmal stolz über ihre Zwillinge. Doch das Drama dahinter kam erst jetzt ans Licht.

