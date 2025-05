Fürstin Charlene: Sie macht Albert das allerschönste Geschenk

Es ist doch so: ohne eine Fürstin kein Glanz. Mit seiner Frau hat auch Albert eine schöne Frau an seiner Seite. Gemeinsam meisterten sie viele Krisen und unterstützten einander. "Ich bin stolz auf meine Frau", so Albert in einem Interview. Damals, zum 10. Thronjubiläum, machte Fürstin Charlène ihrem Mann eine öffentliche, rührende Liebeserklärung: "Du bist der Fürst der Herzen – und meines Herzens."