Fürstin Charlène: Traurige Ehe-Beichte

Wie nun durch den monegassischen Palast verkündet wurde, leidet die Fürstin aktuell unter einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Entzündung, weswegen ihr Reisen strengstens Verboten wurde. Für die Beauty nicht nur eine körperliche Belastung, auch psychisch wird die 43-Jährige dadurch an ihre Grenzen getrieben. So kann sie nämlich deshalb auch nicht ihren 10. Hochzeitstag an der Seite ihres Mannes feiern. Die Fürstin soll laut "Leute heute" erklärt haben: "Dieses Jahr werde ich zum ersten Mal an unserem Hochzeitstag (…) nicht bei meinem Mann sein. Das ist schwierig und macht mich traurig." Was für eine bittere Ehe-Beichte! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass es der Beauty bald wieder besser geht und sie mit Albert ihren gemeinsamen Tag zumindest nachfeiern kann...