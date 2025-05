Fürstin Charlène: Trauriges Familiengeheimnis! Das wusste niemand über Sohn Jacques

Ehemann Fürst Albert (67) liefert dazu das bislang fehlende Puzzlestück. Denn der gemeinsame Sohn Prinz Jacques trägt seinen Namen aus einem ganz bestimmten Grund: "Jacques ist ein ziemlich häufiger Vorname in Südafrika und einer der Cousins meiner Frau, der leider verstorben ist, hieß Jacques", erklärte Albert von Monaco jetzt in einem Interview. "Sie wollte ihm Tribut zollen, und ich erzählte ihr, dass es in der Familie auch Jacques gegeben hatte. Im Laufe der Gespräche beschlossen wir, unseren Sohn so zu nennen."